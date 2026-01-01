Lowepro Photo Classic BP 300 AW рюкзак черный

Основное отделение имеет защищенные стенки и перегородки на липучках, которые позволят аккуратно расположить фотокамеру, объективы и аксессуары.
Внешние открытые боковые карманы.
Крепление для штатива.
Мягкая спинка и плечевые лямки, дополнительная фиксация на поясе.
В центральной части расположен карман на молнии для документов, блокнота и т.п.
С обратной стороны откидной крышки карман для планшета и дополнительные карманы на молнии для фильтров, крышек, проводов и т.п.
Рюкзак выполнен в классическом черном цвете из прочной, устойчивой на разрыв водоотталкивающей синтетической ткани, закрытые молнии предотвратят попадание влаги, однако при сильных осадках, рекомендуется использовать комплектный чехол от дождя.
Технические характеристики:
- внешний размер, см - 29х19х43
- внутренний размер, см - 27х13,5х40
- отделение для планшета, см - 21х2х23,5
- вес, кг - 1,36