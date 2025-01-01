Lowepro Photo Active BP 200 AW-Bk/DGry рюкзак для фото- видеооборудования серый/черный

Артикул: OLE-2247

Рюкзак серо-черного цвета подходит для зеркальных камер с объективом, либо DJI Osmo или Mavic, либо беззеркальные и компактные камеры с прикрепленным зум-объективом. Двойные боковые панели для быстрого доступа. Карман под 12-дюймовый планшет, который может использоваться для гидратора объемом 2 литра, в комплекте защитный всепогодный чехол. Оснащен нагрудной стяжкой и поддерживающим поясным ремнем. Рюкзак оснащен вентилируемой спинкой.