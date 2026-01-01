Lowepro Passport Duo рюкзак оранжевый/хаки

Верхняя часть рюкзака облегченная, выполнена из легкой, но прочной водоотталкивающей ткани. Предполагает размещение большого количества личных вещей. На внешней стороне распложен карман на молнии для смартфона, блокнота, проездного документы и т.п.
Нижняя часть с защитной оболочкой и перегородками на липучках предполагает размещение компактной фотокамеры с дополнительным объективом и аксессуарами.
Рюкзак имеет оригинальную конструкцию и обе части можно использовать как вместе, соединив их между собой молнией, так и отдельно.
Удобны плечевые лямки и фиксация рюкзака на поясе обеспечит комфортное передвижение на большие расстояния.
Технические характеристики:
- внешний размер, см - 29х13х49
- отделение для личных вещей, см - 27х11х15
- отделение для фотокамеры, см - 29х13х20
- вес, кг - 0,44