Lowepro m-Trekker BP 150 рюкзак серый
Артикул: DAN-2173

Рюкзак Lowepro m-Trekker BP 150 для зеркальной фотокамеры, 2-3 объективов, вспышки, ноутбука 12 дюймов, небольшого штатива и личных вещей.

Отделение для фотооборудования имеет защитные стенки и перегородки на липучках, с помощью которых можно удобно расположить фотокамеру и объективы. Доступ к оборудованию предусмотрен только со стороны спинки рюкзака, что предохраняет его от кражи. П

од центральной крышкой расположен карман для ноутбука 12 дюймов или планшета 13 дюймов. Там же есть два кармана на молнии для фильтров, крышек, проводом и т.п. Отдельные кармашки для карт памяти.

В передней части рюкзака расположен карман на молнии для смартфона и небольших аксессуаров.

В верхней части рюкзака имеется отделение для личных вещей. В нижней части рюкзака расположены ремни для крепления небольшого штатива.

Рюкзак выполнен в классическом сером цвете из запатентованной ткани Canvex™. Ткань отличается высокими водоотталкивающими свойствами, долговечна в использовании, имеет защиту от истирания, прочная на разрыв, сохраняет форму и цвет долгие годы. В рюкзаке использованы закрытые молнии, которые предотвращают попадание влаги внутрь, однако при сильных осадках рекомендуется использовать комплектный чехол.

Технические характеристики:

  • внешний размер, см - 29х15х46
  • внутренний размер, см - 27х12х42
  • отделение для оборудования, см - 27х12х29
  • отделение для личных вещей, см - 24х11х14
  • карман для ноутбука, см - 22х1,5х33
  • вес, кг - 0,94

Комплектация

  • Чехол от дождя, шт. - 1.

