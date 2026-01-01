Lowepro m-Trekker BP 150 рюкзак серый

Отделение для фотооборудования имеет защитные стенки и перегородки на липучках, с помощью которых можно удобно расположить фотокамеру и объективы. Доступ к оборудованию предусмотрен только со стороны спинки рюкзака, что предохраняет его от кражи. П

од центральной крышкой расположен карман для ноутбука 12 дюймов или планшета 13 дюймов. Там же есть два кармана на молнии для фильтров, крышек, проводом и т.п. Отдельные кармашки для карт памяти.

В передней части рюкзака расположен карман на молнии для смартфона и небольших аксессуаров.

В верхней части рюкзака имеется отделение для личных вещей. В нижней части рюкзака расположены ремни для крепления небольшого штатива.

Рюкзак выполнен в классическом сером цвете из запатентованной ткани Canvex™. Ткань отличается высокими водоотталкивающими свойствами, долговечна в использовании, имеет защиту от истирания, прочная на разрыв, сохраняет форму и цвет долгие годы. В рюкзаке использованы закрытые молнии, которые предотвращают попадание влаги внутрь, однако при сильных осадках рекомендуется использовать комплектный чехол.

