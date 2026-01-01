Lowepro Lens Trekker 600 AW III рюкзак

Прочный и надежный рюкзак Lowepro Lens Trekker 600 AW III для профессиональных фотографов для переноски тяжелой оптики. Вмещает зеркальную фотокамеру с установленным телеобъективом 600 мм или отдельно объектив 800 мм.
Рюкзак имеет жесткие защитные стенки и дополнительные внутренние перегородки-фиксаторы, которые обеспечат безопасную транспортировку оборудования. Система поддержки ActivLift System™ равномерно распределяет нагрузку и обеспечивает комфортное передвижение с тяжелым оборудованием на большие расстояния.
Передний карман с дополнительными внутренними карманами позволит аккуратно разложить небольшие аксессуары (смартфон, документы, ручки, ключи и т.п.). Лента с карабином для ключей или автомобильного брелока.
В боковой части рюкзака карман и ремни для крепления монопода.
Рюкзак выполнен в черном классическом цвете из прочной на разрыв водоотталкивающей синтетической ткани. При сильных осадках рекомендуется использовать комплектный чехол от дождя.
Технические характеристики:
