Lowepro HIGHLINE BP 400 AW рюкзак серый

Описание

Модель изготовлена из ткани с технологией Weatherproof. Имеет закрытые молнии. Гарантированная защита от любой непогоды. Удобная конструкция плечевых лямок и анатомическая форма спинки рюкзака предполагают комфортное использование при длительных путешествиях.

Специальная защитная вставка для планшета 10 дюймов и смартфона располагается в отдельном кармане, расположенном в передней части рюкзака. Там же имеется небольшая полиэтиленовая сумочка для хранения предметов личной гигиены (зубная паста, щетка, расческа, крем и т.п.).

Для ноутбука 15 дюймов предусмотрен карман, распложенный у спинки рюкзака.

В верхней части рюкзака расположено небольшое отделение для предметов первой необходимости (очки, путеводитель, записная книжка и т.п.).

С наружной стороны расположен небольшой карман на молнии для ключей блокнота, паспорта и т.п. Также имеются два наружных открытых боковых кармана для зонта и т.п.

Для аккуратного расположения одежды рюкзак комплектуется специальной вставкой на молнии с сеткой.

Технические характеристики: