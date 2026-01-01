Lowepro HIGHLINE BP 300 AW рюкзак серый

Модель изготовлена из ткани с технологией Weatherproof. Имеет закрытые молнии. Гарантированная защита от любой непогоды. Удобная конструкция плечевых лямок и анатомическая форма спинки рюкзака предполагают комфортное использование при длительных путешествиях.
Специальная защитная вставка для планшета 10 дюймов и смартфона располагается в отдельном кармане, расположенном в передней части рюкзака. Там же имеется небольшая полиэтиленовая сумочка для хранения предметов личной гигиены (зубная паста, щетка, расческа, крем и т.п.).
Для ноутбука 13 дюймов предусмотрен карман, распложенный у спинки рюкзака.
В верхней части рюкзака расположено небольшое отделение для предметов первой необходимости (очки, путеводитель, записная книжка и т.п.).
С наружной стороны расположен небольшой карман на молнии для ключей блокнота, паспорта и т.п. Также имеются два наружных открытых боковых кармана для зонта и т.п.
Для аккуратного расположения одежды рюкзак комплектуется специальной вставкой на молнии с сеткой.
Технические характеристики:
- внешние размеры, см - 28,8х18,2х47,3
- внутренние размеры, см - 27,8х15,3х45,2
- отделение для ноутбука, см - 26х2,5х34
- передний отсек, см - 26х4х42,5
- вставка для планшета, см - 20,5х1х28
- вставка для одежды, см - 20,5х12х6
- вес, кг - 1,5