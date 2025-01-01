Lowepro FreeLine BP 350 AW рюкзак для фото- видеооборудования серый

Артикул: OLE-2246

Универсальный рюкзак вмещает в себя корпус зеркальной или беззеркальной камеры Pro с прикрепленным объективом 70–200 мм f/2,8, DJI Mavic 2 Pro или Zoom, ноутбук с диагональю до 15 дюймов, средний штатив, личные вещи, шнуры и кабели. Двойные боковые панели для быстрого доступа к содержимому.