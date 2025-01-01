images
Lowepro FreeLine BP 350 AW рюкзак для фото- видеооборудования серый
Lowepro
Артикул: OLE-2246

Универсальный рюкзак вмещает в себя корпус зеркальной или беззеркальной камеры Pro с прикрепленным объективом 70–200 мм f/2,8, DJI Mavic 2 Pro или Zoom, ноутбук с диагональю до 15 дюймов, средний штатив, личные вещи, шнуры и кабели. Двойные боковые панели для быстрого доступа к содержимому. 

Описание

Характеристики:

  • Внешние размеры 29,3 х 20,8 х 48,7 см
  • Внутренний размер 25,5 х 18 х 47 см
  • Размер отсека под ноутбук 25 х 1,5 х 40 см
  • Размер отсека для камеры 25 х 16 х 3 см
  • Вес 2 кг

