Lowepro Flipside BP 300 AW III рюкзак для фото- видеооборудования черный

Рюкзак черного цвета подходит для беззеркальных систем с объективом 70–200 мм и 3–4 дополнительными объективами или вспышками. Доступ сзади, боковой доступ для смены объектива. Карманы под 13-дюймовый ноутбук, под 10-дюймовый планшет, под компактный штатив, в комплекте защитный всепогодный чехол. Оснащен нагрудной стяжкой и поддерживающим поясным ремнем.
Характеристики:
