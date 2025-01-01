images
Lowepro Flipside BP 300 AW III рюкзак для фото- видеооборудования черный
Lowepro
Артикул: OLE-2243

Рюкзак черного цвета подходит для беззеркальных систем с объективом 70–200 мм и 3–4 дополнительными объективами или вспышками. Доступ сзади, боковой доступ для смены объектива. Карманы под 13-дюймовый ноутбук, под 10-дюймовый планшет, под компактный штатив, в комплекте защитный всепогодный чехол. Оснащен нагрудной стяжкой и поддерживающим поясным ремнем.

Описание

Характеристики:

  • Внешние размеры 31 х 22 х 46 см
  • Общий объем 17 л
  • Внутренний размер 26 х 12 х 39 см
  • Размер отсека под ноутбук 24 х 1 х 36 см
  • Размер отсека под планшет 22 х 1 х 31 см
  • Размер отсека для камеры 26 х 12 х 39 см
  • Вес 1,4 кг

