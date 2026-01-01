Lowepro Flipside 200 AW II рюкзак бежевый пиксель камо

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Рюкзак Lowepro Flipside 200 AW II с доступом к оборудованию со стороны спины. Для зеркальной фотокамеры с установленным объективом 70-200, 1-2 объективами, планшета 7 дюймов и штатива.
Основное отделение рюкзака имеет защитную оболочку со съемными перегородками и предполагает размещение оборудования. Доступ к фотокамере и объективам предусмотрен только со стороны спинки рюкзака. Эта функция предохраняет кражу дорогостоящего оборудования.
В верхней части основного отделения имеется небольшая сумочка на молнии для различных аксессуаров. С внутренней стороны крышки расположены карманы.
В центральной части рюкзака расположен отсек на молнии для планшета, документов, кошелька и небольших аксессуаров.
Рюкзак закрывается на молнии и надежные защелки-фастексы. Специальная форма замков позволяет легко открыть и закрыть рюкзак, не снимая перчаток.
Предусмотрено крепление штатива. Сбоку расположено два открытых кармана.
На спинке и плечевых лямки рюкзака дышащая ткань, которая обеспечивает комфортную переноску в любую погоду. Поясной и грудной ремни надежно зафиксируют рюкзак.
Модель выполнена в оригинальном цветовом исполнении из прочного на разрыв и устойчивого к механическим воздействиям водоотталкивающего нейлона. Для сильных осадков рекомендуется использовать комплектный чехол от дождя.
Технические характеристики:
