Lowepro Flipside 200 AW II рюкзак бежевый пиксель камо

Основное отделение рюкзака имеет защитную оболочку со съемными перегородками и предполагает размещение оборудования. Доступ к фотокамере и объективам предусмотрен только со стороны спинки рюкзака. Эта функция предохраняет кражу дорогостоящего оборудования.

В верхней части основного отделения имеется небольшая сумочка на молнии для различных аксессуаров. С внутренней стороны крышки расположены карманы.

В центральной части рюкзака расположен отсек на молнии для планшета, документов, кошелька и небольших аксессуаров.

Рюкзак закрывается на молнии и надежные защелки-фастексы. Специальная форма замков позволяет легко открыть и закрыть рюкзак, не снимая перчаток.

Предусмотрено крепление штатива. Сбоку расположено два открытых кармана.

На спинке и плечевых лямки рюкзака дышащая ткань, которая обеспечивает комфортную переноску в любую погоду. Поясной и грудной ремни надежно зафиксируют рюкзак.

Модель выполнена в оригинальном цветовом исполнении из прочного на разрыв и устойчивого к механическим воздействиям водоотталкивающего нейлона. Для сильных осадков рекомендуется использовать комплектный чехол от дождя.

Технические характеристики: