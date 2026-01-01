Lowepro DryZone Backpack 40L рюкзак

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Рюкзак Lowepro DryZone Backpack 40L с классом защиты IPX7 для профессиональной зеркальной фотокамеры с объективом 24-70, 1-2 дополнительных объектива, компактный штатив, аксессуары и личные вещи. Максимальная защита от непогоды – вода, ливень, снег и даже частичное погружение в воду.
Класс защиты от воды IPX7 - один из высших показателей. IPX7- защита при частичном или кратковременном погружении в воду на 30 минут на глубину до 1 м.
Для фотооборудования предусмотрен съемный защитный плотный кофр с перегородками на липучках, которые позволят удобно расположить фотокамеру и объективы.
В основном отделении, кроме кофра для фотооборудования, можно разместить личные вещи и дополнительные аксессуары.
Для полной сохранности оборудования от попадания воды, рюкзак нужно закрывать специальным образом. Свернуть верхнюю часть минимум 3 раза и застегнуть боковые защелки фактексы.
Удобные плечевые ремни с дышащими накладками и регулировкой длины обеспечивают комфортное ношение рюкзака на большие расстояния.
На передней нижней части рюкзака расположены ремни для переноски различного снаряжения.
Технические характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
