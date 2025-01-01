images
Cullmann XCU outdoor DayPack 400+ рюкзак для фото- видеооборудования

Cullmann XCU outdoor DayPack 400+ рюкзак для фото- видеооборудования

Cullmann
Артикул: OLE-0964

Cullmann XCU outdoor DayPack 400+ – легкий рюкзак профессиональной серии. Изготовлен из влагостойкого прочного нейлона. Внутреннее пространство разделено на два отделения: верхнее – для личных вещей, и нижнее – для фото- и видеоаппаратуры, к которому предусмотрен фронтальный доступ. Рюкзак имеет анатомическую конструкцию с вентилируемыми вставками в области спины. Для крепления штатива предусмотрены специальные ремни на передней части. Внутренние размеры 28х21х13 см, вес – 1,7 кг.

Описание

Cullmann XCU outdoor DayPack 400+ рюкзак для фото- видеооборудования

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Брайан Даффи
Брайан Даффи
Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Накамерная вспышка Godox V350. Обзор и полевые испытания
Накамерная вспышка Godox V350. Обзор и полевые испытания
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера