Cullmann XCU outdoor DayPack 400+ рюкзак для фото- видеооборудования

Артикул: OLE-0964

Cullmann XCU outdoor DayPack 400+ – легкий рюкзак профессиональной серии. Изготовлен из влагостойкого прочного нейлона. Внутреннее пространство разделено на два отделения: верхнее – для личных вещей, и нижнее – для фото- и видеоаппаратуры, к которому предусмотрен фронтальный доступ. Рюкзак имеет анатомическую конструкцию с вентилируемыми вставками в области спины. Для крепления штатива предусмотрены специальные ремни на передней части. Внутренние размеры 28х21х13 см, вес – 1,7 кг.