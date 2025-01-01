Cullmann ULTRALIGHT sports DayPack 300 рюкзак для фото- видеооборудования черный

Артикул: OLE-0969

Cullmann ULTRALIGHT sports DayPack 300 – легкий и надежный рюкзак, предназначен для хранения и транспортировки фото- и видеокамер, а также различных личных вещей. Эргономичная спинка и широкие лямки рассчитаны на комфортную эксплуатацию в течение длительного времени. Для крепления штатива предусмотрены специальные ремни на передней части. Для защиты от дождя в комплекте идет защитный чехол. Внутренние размеры 14х29х16 см, вес – 1,1 кг. Цвет – черный.