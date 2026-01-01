Cullmann LIMA DayPack 600+ black рюкзак для фото- видеооборудования

Москва
Cullmann LIMA DayPack 600+ black – современный удобный рюкзак для компактного размещения камеры среднего размера с объективами и другими необходимыми аксессуарами.
Изготовлен из прочного водоотталкивающего материала. Отсеки закрываются на молнию. Рюкзак предусматривает возможность крепления сбоку штатива. Внутреннее пространство рюкзака можно разделить на две секции для отдельного хранения багажа и съемочного оборудования. При необходимости, съемный сквозной клапан можно извлечь, чтобы соединить два отсека в один. Это быстро создает большой основной отсек, который можно использовать, чтобы вместить в рюкзак большую камеру с аксессуарами, или использовать рюкзак как походный.
