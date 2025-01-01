Cullmann LIMA BackPack 400 рюкзак для фото- видеооборудования

Артикул: OLE-0965

Рюкзак Cullmann LIMA BackPack 400 изготовлен из прочного водоотталкивающего материала. Предназначен для хранения и транспортировки фото- и видеокамер и различных личных вещей. Возможен быстрый доступ к оборудованию сбоку и сверху. Система вентиляции осуществляется за счет профилей с дышащей сеткой и тканей со специальными встроенными каналами. Внутренние размеры 36х27х12 см, вес – 1,28 кг.