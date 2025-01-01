Москва
Cullmann LIMA BackPack 200 black – рюкзак для фото-видео оборудования небольшого или среднего размера с аксессуарами.
Рюкзаки LIMA оснащены особой системой вентиляции и гарантируют, что вашей спине не будет жарко при ношении этого рюкзака. Это достигнуто за счет использования вспененного материала, покрытого пропускающей воздух сеткой, со встроенными вентиляционными каналами. Индивидуальная регулировка наплечных ремней обеспечивает удобство переноски, даже во время долгих путешествий. Рюкзак имеет систему быстрого доступа к содержимому отделений, а также систему крепления штатива к крышке рюкзака.
