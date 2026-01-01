images
Rekam PYRAMID RBX-53 сумка для фотокамеры темно-синяя

Rekam PYRAMID RBX-53 сумка для фотокамеры темно-синяя

Rekam
Артикул: NVF-5151

Rekam PYRAMID RBX-53 – стильная, эргономичная сумка для зеркальной фотокамеры средних размеров. Модель изготовлена из прочного материала, оснащена надежными молниями и креплениями, которые обеспечивают максимальную защиту фототехнике.

 

Описание

Удобно расположенные отсеки и карманы позволяют разместить несколько аксессуаров. Отсек для личных вещей, сделанный в форме мягкого раструба, при необходимости удобно складывается и не занимает лишнего места.

Характеристики:

  • размер, см – 23,5x13,5x23
  • материал – нейлон 600D
  • материал для креплений ремня – металл
  • цвет – темно-синий
  • вес, кг – 0,485

Комплектация

  • Сумка.
  • Ремень.
  • Защитный чехол.
  • Крепеж для бутылок.

