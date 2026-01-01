Rekam C7 сумка-кобура для фотокамеры черная (16x11x22 см)

Москва
Rekam C7 – сумка-кобура для фотокамеры, черная, размер 16x11x22 см. В производстве сумок Rekam применяются легкие, прочные и приятные на ощупь материалы. Регулируемые съемные разделители позволяют надежно расположить технику, чтобы защитить ее от механических воздействий.
Дополнительные детали обеспечивают особенное удобство сумок. Внутренние карманы под откидной крышкой предназначены для карт памяти, элементов питания и небольших аксессуаров. Ушки крепления плечевого ремня изготовлены из металла. Имеется петля для крепления на пояс. Дно укреплено пластиком.
