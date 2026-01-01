images
Rekam C7 сумка-кобура для фотокамеры черная (16x11x22 см)

Rekam
Артикул: NVF-5150

Rekam C7 – сумка-кобура для фотокамеры, черная, размер 16x11x22 см. В производстве сумок Rekam применяются легкие, прочные и приятные на ощупь материалы. Регулируемые съемные разделители позволяют надежно расположить технику, чтобы защитить ее от механических воздействий.

Описание

Дополнительные детали обеспечивают особенное удобство сумок. Внутренние карманы под откидной крышкой предназначены для карт памяти, элементов питания и небольших аксессуаров. Ушки крепления плечевого ремня изготовлены из металла. Имеется петля для крепления на пояс. Дно укреплено пластиком.

Характеристики:

  • размер, см – 16х11х22
  • материал – нейлон 600D
  • материал для креплений ремня – металл
  • цвет – черный
  • вес, кг – 0,374

