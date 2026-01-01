Rekam C7 сумка-кобура для фотокамеры черная (16x11x22 см)

Артикул: NVF-5150

Rekam C7 – сумка-кобура для фотокамеры, черная, размер 16x11x22 см. В производстве сумок Rekam применяются легкие, прочные и приятные на ощупь материалы. Регулируемые съемные разделители позволяют надежно расположить технику, чтобы защитить ее от механических воздействий.