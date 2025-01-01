images
Cullmann SYDNEY pro Action 450 сумка для фотооборудования
Cullmann SYDNEY pro Action 450 – удобная сумка-кобура для хранения и транспортировки фототехники. Позволит разместить цифровую зеркальную камеру с установленным батарейным блоком. Изготовлена из прочного водоотталкивающего материала, имеет регулируемый плечевой ремень с надежными металлическими карабинами. В боковые карманы можно разместить необходимые аксессуары. Внутренние размеры, мм – 170х100-170х210. Вес, г – 550. 

