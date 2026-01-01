Think Tank Modular Essential Set V3.0 набор креплений на разгрузку

Чехол Think Tank Lens Changer 50 V3.0 это модульный чехол для хранения и ношения объектива. Подходит для компактных зум-объективов или объективов с постоянным фокусным расстоянием. Имеет широкую горловину для легкого доступа к объективу и внешний эластичный карман для крышки объектива. Изготовлен из полиэстера 600D с DWR покрытием. Внутренний размер - 18,5x11,5 см. Вес - 100 г.

Чехол Think Tank Lens Changer 75 Pop Down V3.0 - модульный чехол для хранения и ношения объектива. Подходит для длиннофокусных телеобъективов. Имеет широкую горловину для легкого доступа к объективу и внешний эластичный карман для крышки объектива. В чехле использована технология Pop Down которая позволяет увеличить его длину. Изготовлен из полиэстера 600D с DWR покрытием. Внутренний размер - 24-33x11,5 см. Вес - 200 г.

Сумка Think Tank Speed Changer V3.0 - поясная сумка-органайзер для зеркальной камеры, пары объективов или других принадлежностей. Изготовлена из полиэстера 600D с DWR покрытием. нутреннее пространство форматируется под носимое оборудование с помощью съемных дивайдеров. Внутренний размер - 19х17x7,5 см. Вес - 300 г.