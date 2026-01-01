images
Lowepro S&F Light Utility Belt black разгрузочный пояс

Lowepro S&F Light Utility Belt black разгрузочный пояс

Lowepro
Артикул: NVF-6160

Lowepro S&F Light Utility Belt black - разгрузочный пояс.

Пояс является основной частью системы Lowepro SF, вокруг которой строится вся система навесок для переноски сумок и чехлов.

Описание

Пояс входит в систему модульной переноски, которая поможет в любой ситуации, где необходим оперативный доступ к фототехнике. Серия SF включает в себя различные системы креплений такие как пояс, жилет и различные системы ремней. SF состоит из комплекта совместимых аксессуаров, облегчающих перенос, защиту и ускоряющих доступ к фототехнике. 

Для обеспечения комфорта и долговечности, при изготовлении аксессуаров применяются прочные и легкие материалы, отвечающие современным требованиям.

Вес изделия - 0,6 кг.

