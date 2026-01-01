images
images
Lowepro S&F Deluxe Technical Belt black сумка размер S/M для разгрузки
Lowepro S&F Deluxe Technical Belt black сумка размер S/M для разгрузки

Lowepro S&F Deluxe Technical Belt black сумка размер S/M для разгрузки

Lowepro
Артикул: NVF-6153

Lowepro S&F Deluxe Technical Belt black размер S/M – пояс являющийся основной частью системы Lowepro S&F, вокруг которой строится переноска сумок и чехлов.

Описание

Пояс Lowepro S&F Deluxe Technical Belt рассчитан на тяжелые нагрузки. Эргономичная и гибкая конструкция имеет несколько SlipLock- вкладок, к которым можно прикрепить любые S&F™ или SlipLock™ сумочки, кейсы, которые будут удобно сидеть на поясе.

Специальная подушечка на пояснице обеспечит дополнительную поддержку там, где это необходимо и идеально подойдет для ношения с одним из Lowepro’s Toploader Pro™ AW bags.

Пара из Lowepro S&F Deluxe Technical Belt и Lowepro S&F Technical Vest обеспечит удобную и эффективную работу любому фотографу.

Основным материалом, используемым при производстве пояса является специальная 3D-сетка, обеспечивающая хорошую вентиляцию, прочность и долговечность.

Характеристики:

  • размер S/M подойдет пользователям с охватом талии, см – 80-130
  • вес, кг – 0,8

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Джей Мейзел
Джей Мейзел
Зачем нужен столик для планшета и ноутбука. Обзор
Зачем нужен столик для планшета и ноутбука. Обзор
Композиция в портретной фотографии
Композиция в портретной фотографии
Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера