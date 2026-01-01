Lowepro S&F Deluxe Technical Belt black сумка размер S/M для разгрузки

Описание

Пояс Lowepro S&F Deluxe Technical Belt рассчитан на тяжелые нагрузки. Эргономичная и гибкая конструкция имеет несколько SlipLock- вкладок, к которым можно прикрепить любые S&F™ или SlipLock™ сумочки, кейсы, которые будут удобно сидеть на поясе.

Специальная подушечка на пояснице обеспечит дополнительную поддержку там, где это необходимо и идеально подойдет для ношения с одним из Lowepro’s Toploader Pro™ AW bags.

Пара из Lowepro S&F Deluxe Technical Belt и Lowepro S&F Technical Vest обеспечит удобную и эффективную работу любому фотографу.

Основным материалом, используемым при производстве пояса является специальная 3D-сетка, обеспечивающая хорошую вентиляцию, прочность и долговечность.

Характеристики: