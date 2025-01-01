Falcon Eyes PT-50 ролики для стоек

Grifon URN-T 216 WB – зонт-отражатель с двойной поверхностью (черный сверху, белый снизу).
Предназначен для получения различных световых эффектов при студийной съемке. Диаметр 175 см. Длина дуги по куполу 216 см. Вес - 1,1 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes PT-50 – металлические ролики для стоек и штативов с обрезиненными колесами и стопором. Позволяют быстро передвигать стойки с осветительным оборудованием по помещению. Имеется настройка под размах треноги с блокиратором на каждом колесе.
Подходит для всех типов стоек и штативов. Максимальная нагрузка – 50 кг.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon URN-T 216 WB – зонт-отражатель с двойной поверхностью (черный сверху, белый снизу).
Предназначен для получения различных световых эффектов при студийной съемке. Диаметр 175 см. Длина дуги по куполу 216 см. Вес - 1,1 кг.
Lumifor LLB-FT100Ws – импульсная лампа-вспышка. Предназначена для приборов LUMIFOR серии AMATO 100. Мощность, Дж – 100.
Rekam AD-650W/E27 – кварцевая галогенная лампа на 650 Вт. Оснащена адаптером для цоколя типа Е-27/220V. Применяется для создания разнообразных эффектов на объектах съемки.
Благодаря циклическому процессу нить накала сохраняется дольше, а затемнение поверхности лампы происходит значительно медленнее, чем у обычных ламп накаливания.
GreenBean Dolly 1 – тележка обеспечивает плавное движение в кадре по любой ровной поверхности: пол, стол, доски и т.д. и в любых направлениях (прямо и по кругу). Точность выставления осей колес легко проверить по нанесенным шкалам. Штативная головка устанавливается прямо на базовой пластине (крепежные винты 3/8 дюйма и 1/4 дюйма). На пластине имеются четыре отверстия 1/4 дюйма для крепления навесного оборудования.
Работай с цветом без бликов
Wansen