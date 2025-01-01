Falcon Eyes PT-50 ролики для стоек

Артикул: VBR-413

Falcon Eyes PT-50 – металлические ролики для стоек и штативов с обрезиненными колесами и стопором. Позволяют быстро передвигать стойки с осветительным оборудованием по помещению. Имеется настройка под размах треноги с блокиратором на каждом колесе.

Подходит для всех типов стоек и штативов. Максимальная нагрузка – 50 кг.