Falcon Eyes PT-50 ролики для стоек

Falcon Eyes
Артикул: VBR-413

Falcon Eyes PT-50 – металлические ролики для стоек и штативов с обрезиненными колесами и стопором. Позволяют быстро передвигать стойки с осветительным оборудованием по помещению. Имеется настройка под размах треноги с блокиратором на каждом колесе.

Подходит для всех типов стоек и штативов. Максимальная нагрузка – 50 кг.

Описание

