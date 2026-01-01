images
Lumifor LWL-22 колеса для студийной стойки 3 шт. посадочный диаметр 22.5 мм

Lumifor LWL-22 колеса для студийной стойки 3 шт. посадочный диаметр 22.5 мм

Lumifor
Артикул: NVF-5752

Lumifor LWL-22 – колеса для студийной стойки с посадочным диаметром 22.5 мм. В комплекте 3 штуки. Наличие колесиков у стойки существенно облегчают трансформацию студии с установленными приборами и насадками.

Описание

Lumifor LWL-22 колеса для студийной стойки 3 шт. посадочный диаметр 22.5 мм

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon CB-01 зажим с адаптером
Арт. NVF-2360
Grifon CB-01 зажим с адаптером
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon CB-01 – используется при сборке конструкций для установки осветительных приборов и систем.

Зажим изготовлен из стального сплава черного цвета, также используется для установки на трубы легких камер. Резьба на головке 1/4".

1 140 ₽
В корзину
Grifon FLH-D переходник для установки накамерной вспышки
Арт. NVF-2355
Grifon FLH-D переходник для установки накамерной вспышки
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon FLH-D – предназначен для установки накамерной вспышки систем Canon, Nikon, Olympus на штативы или стойки для осветительных приборов с изменением угла наклона на 180 градусов.

На установочной площадке имеется зажим для накамерной фотовспышки. Площадка для установки накамерной вспышки – съемная. Переходник оснащен отверстием для установки фотозонта. Вес - 0,25 кг.

930 ₽
В корзину
Falcon Eyes LSB-4JS кран для студийного оборудования
Арт. VBR-206
Falcon Eyes LSB-4JS кран для студийного оборудования
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Falcon Eyes  LSB-4JS – мощный кран для осветительных приборов, с усиленной амортизированной стойкой, оснащен металлической муфтой. Совместим с большинством студийных моноблоков и источников постоянного света. Позволяет размещать источник освещения в необходимом для фотографа месте. Максимальная высота стойки, м – 3. Увеличенный размах треноги.

Комплектуется стойкой.

8 330 ₽
В корзину
GreenBean GB-DV 02 ручка-кронштейн для съемки с нижнего ракурса для видеокамер
GreenBean GB-DV 02 ручка-кронштейн для съемки с нижнего ракурса для видеокамер
GreenBean GB-DV 02 ручка-кронштейн для съемки с нижнего ракурса для видеокамер
Арт. VBR-013
GreenBean GB-DV 02 ручка-кронштейн для съемки с нижнего ракурса для видеокамер
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

GreenBean GB-DV 02 – специально разработанный кронштейн, который чаще всего используется в качестве поддержки видео- и DSLR-камер при экшен-съемках. Предназначен для съемки с нижнего угла. Изготовлен из инженерного пластика.

740 ₽
В корзину
Osram 64575 галогенная лампа 1000 Вт G6.35 230V
Osram 64575 галогенная лампа 1000 Вт G6.35 230V
Osram 64575 галогенная лампа 1000 Вт G6.35 230V
Арт. NVF-1294
Osram 64575 галогенная лампа 1000 Вт G6.35 230V
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Osram (64575) –  галогенная кварцевая лампа. Предназначена для приборов серий HaloLight, HaloPro, Promo, Master, Evolution.

Благодаря циклическому процессу нить накала сохраняется дольше, а затемнение поверхности лампы происходит значительно медленнее, чем у обычных ламп накаливания. Мощность – 1000W, цоколь G 6,35.

 

2 200 ₽
В корзину
Manfrotto 375 двойной держатель-прищепка
Арт. DAN-0246
Manfrotto 375 двойной держатель-прищепка
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 375 – двойной стальной держатель-прищепка для закрепления оборудования на плоских поверхностях. Клипсы данной модели подвижны относительно друг друга.

2 690 ₽
В корзину
Grifon DBRI адаптер для Hensel
Арт. FTR-1377
Grifon DBRI адаптер для Hensel
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Адаптер-переходник для байонета Hensel. Устанавливается в софтбоксы или рефлекторы со сменным байонетом. Внешний диаметр 152 мм

730 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-38 универсальный переходник 1/4 дюйма-горячий башмак
Fotokvant FLH-38 универсальный переходник 1/4 дюйма-горячий башмак
Fotokvant FLH-38 универсальный переходник 1/4 дюйма-горячий башмак
Арт. NVF-6335
Fotokvant FLH-38 универсальный переходник 1/4 дюйма-горячий башмак
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Fotokvant FLH-38 – универсальный переходник 1/4 дюйма-горячий башмак.

Совместим с со всеми накамерными вспышками со стандартным горячим башмаком (исключение башмак Minolta).

410 ₽
В корзину

Видео

Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Видеоурок &quot;10 ошибок видеографа&quot;
Видеоурок "10 ошибок видеографа"
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера