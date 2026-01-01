Lumifor LWL-22 колеса для студийной стойки 3 шт. посадочный диаметр 22.5 мм

Grifon CB-01 – используется при сборке конструкций для установки осветительных приборов и систем.
Зажим изготовлен из стального сплава черного цвета, также используется для установки на трубы легких камер. Резьба на головке 1/4".
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LWL-22 – колеса для студийной стойки с посадочным диаметром 22.5 мм. В комплекте 3 штуки. Наличие колесиков у стойки существенно облегчают трансформацию студии с установленными приборами и насадками.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon CB-01 – используется при сборке конструкций для установки осветительных приборов и систем.
Зажим изготовлен из стального сплава черного цвета, также используется для установки на трубы легких камер. Резьба на головке 1/4".
Grifon FLH-D – предназначен для установки накамерной вспышки систем Canon, Nikon, Olympus на штативы или стойки для осветительных приборов с изменением угла наклона на 180 градусов.
На установочной площадке имеется зажим для накамерной фотовспышки. Площадка для установки накамерной вспышки – съемная. Переходник оснащен отверстием для установки фотозонта. Вес - 0,25 кг.
Falcon Eyes LSB-4JS – мощный кран для осветительных приборов, с усиленной амортизированной стойкой, оснащен металлической муфтой. Совместим с большинством студийных моноблоков и источников постоянного света. Позволяет размещать источник освещения в необходимом для фотографа месте. Максимальная высота стойки, м – 3. Увеличенный размах треноги.
Комплектуется стойкой.
GreenBean GB-DV 02 – специально разработанный кронштейн, который чаще всего используется в качестве поддержки видео- и DSLR-камер при экшен-съемках. Предназначен для съемки с нижнего угла. Изготовлен из инженерного пластика.
Osram (64575) – галогенная кварцевая лампа. Предназначена для приборов серий HaloLight, HaloPro, Promo, Master, Evolution.
Благодаря циклическому процессу нить накала сохраняется дольше, а затемнение поверхности лампы происходит значительно медленнее, чем у обычных ламп накаливания. Мощность – 1000W, цоколь G 6,35.
Manfrotto 375 – двойной стальной держатель-прищепка для закрепления оборудования на плоских поверхностях. Клипсы данной модели подвижны относительно друг друга.
Адаптер-переходник для байонета Hensel. Устанавливается в софтбоксы или рефлекторы со сменным байонетом. Внешний диаметр 152 мм
Fotokvant FLH-38 – универсальный переходник 1/4 дюйма-горячий башмак.
Совместим с со всеми накамерными вспышками со стандартным горячим башмаком (исключение башмак Minolta).
Работай с цветом без бликов
Wansen