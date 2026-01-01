KUPO GT-515BU-HA Gaffa Tape Blue 48mm*13,72m скотч синий

Скотч Kupo Gaffa Tape отличается самыми высокими показателями прочности на разрыв по сравнению со всеми остальными, а также характеризуется отличными параметрами возможности отрыва от поверхности, на которую он был приклеен.

Характеристики:

- Не оставляющая следов клейкая лента; поверхность остаётся чистой, без каких-либо остаточных частиц, после удаления с неё скотча.

- Задняя сторона: ткань, покрытая полиэтиленом.

- Клейкая сторона: основа из натуральной резины.

- Жаропрочность: 80 градусов Цельсия / 180мин.



Цвет: синий, ширина 48мм, длина 13.72 м