Kupo Gaffa Tape Black (GT550B) тейп полуматовый черный 48 мм x 50 м

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
KUPO Gaffa Tape Black – клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги и высоких температур. Идеально подходит для крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. на неровных поверхностях. Лента прочная и не оставляет следов. Размер – 48 мм х 50 м. Цвет – черный, полуматовый.
FST LT-150 – лайт-куб. Используется для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке. Установка в рабочее состояние происходит за счет гибких пружин, вшитых по периметру куба. Размер фотобокса 150х150х150 см. В комплекте два фона: черный и белый.
Falcon Eyes MBH-700 (14671) – кронштейн для установки студийного оборудования на плоскую поверхность с помощью крепежей (винтов, саморезов и т.д.). Пластина-основание изготовлена из металла, втулка размером 5/8 дюйма из прочного пластика, размер крепления 65х65 мм. Вес – 0,15 кг.
