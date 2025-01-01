Kupo Gaffa Tape Black (GT550B) тейп полуматовый черный 48 мм x 50 м

Арт. OLE-0311

до конца распродажи 21 дн, 7 ч

FST LT-150 – лайт-куб. Используется для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке. Установка в рабочее состояние происходит за счет гибких пружин, вшитых по периметру куба. Размер фотобокса 150х150х150 см. В комплекте два фона: черный и белый.