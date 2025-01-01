images
Kupo Gaffa Tape Black (GT550B) тейп полуматовый черный 48 мм x 50 м

Kupo Gaffa Tape Black (GT550B) тейп полуматовый черный 48 мм x 50 м

Kupo
Артикул: OLE-1180

KUPO Gaffa Tape Black – клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги и высоких температур. Идеально подходит для крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. на неровных поверхностях. Лента прочная и не оставляет следов. Размер – 48 мм х 50 м. Цвет – черный, полуматовый.

Kupo Gaffa Tape Black (GT550B) тейп полуматовый черный 48 мм x 50 м

