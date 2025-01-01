FST P2M пантограф для подвесной системы

Временно нет в наличии

FST P2M – пантограф, предназначен для установки студийных осветителей на подвесные системы. Изготовлен из прочного алюминиевого сплава. Имеет стандартное крепление диаметром 5/8 дюйма (16 мм) и двойную защиту тросиком 2 мм. Максимальная нагрузка, кг – 15.

