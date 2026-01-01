Rekam LS3-300А-10 стойка студийная 3-х секционная 300 см
Артикул: DAN-1933

Стойка студийная трех секционная Rekam LS3-300А-10, высота 300 см.

Трехсекционная стойка, которую используют для работы в студии. Максимальная высота - 300 см, минимальная - 113 см. Стойка оснащена воздушным амортизатором и несъемным крепежным адаптером 5/8" с резьбой 1/4".

Описание

Отличительной чертой является то, что конструкция стойки позволяет создать дополнительную точку опоры с помощью отдельного свободного крепления  распорок ног стойки. При этом размах ног стойки уменьшится, что позволит уменьшить площадь занимаемого стойкой пространства без потери устойчивости. Эта особенность конструкции стойки наиболее полезна при работе в небольших по площади помещениях или в помещениях, плотно заставленных мебелью, напольной техникой.

Характеристики:

  • максимальная рабочая высота стойки - 300 см
  • минимальная рабочая высота стойки - 113 см
  • длина в сложенном виде - 108 см
  • количество секций - 3
  • диаметры трубок секций - 35, 30, 25 мм
  • диаметр ног - 22 мм
  • максимальная нагрузка - до 10 кг
  • наличие и тип амортизации - да, воздушная
  • наличие крепежного адаптера (5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма) - да, несъемный
  • материал трубок - сталь
  • вес в упаковке - 3 кг
  • цвет - черный
  • материалы зажима - алюминиевый сплав, сталь, латунь, abs-пластик

