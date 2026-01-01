Rekam LS3-200S-3 стойка студийная 3-х секционная 200 см

QZSD Q222 Черный штатив с шаровой головой с максимальной высотой 159 см.
Компактный штатив-трансформер с шаровой головой. Максимальная высота - 155 см, в сложенном виде - 58 см. Максимальная нагрузка - до 8 кг. Вес - 1,53 кг. Материал - алюминий.
Стойка студийная трех секционная Rekam LS3-200S-3, высота 200 см.
Трехсекционная стойка, которую используют для работы в студии. Максимальная высота - 200 см, минимальная - 75 см. Стойка оснащена пружинным амортизатором и несъемным крепежным адаптером 5/8" с резьбой 1/4".
Grifon RF-18 – стандартный рефлектор 7"/18 см с байонетом Bowens. Прендазначен для направления света студийной вспышки. Изготовлен из металла, имеет серебристое покрытие внутри. Для лучшего контроля света используется вместе с сотами, шторками и фильтрами. Внутренний посадочный диаметр для сот 174 мм.
FST UT-80 – зонт на просвет, диаметром 80 см, идеально подходит для создания мягкого рассеянного студийного освещения с минимальным количеством тени.
Зонт отлично подойдет для рекламной, каталожной или портретной съемки. Вес - 0,2 кг.
Лампа светодиодная Falcon Eyes ML-45 LED для студийного осветителя.
Светодиодная лампа с цоколем Е27. Имеет мощность 45 Вт, цветовую температуру 5500 К, CRI>90 и матовую рассевающую колбу диаметром 15 см.
Хрустальный куб Fotokvant PRQ-003 80 мм.
Хрустальный куб для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Также найдет применение как подиум для съемки небольших ювелирных украшений. Станет замечательным подарком для фотографа. Размер - 80х80х80 мм. Вес нетто - 1312 гр.
Fotokvant FLH-01 – универсальный адаптер. Винт 1/4"–винт 3/8"; гайка 3/8"–гайка 1/4". Конструкция не увеличивает расстояния между соединяемыми устройствами. Комплектация – 1 шт.
Grifon BS-05 – система установки фона типа ворота.
Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина четырехсекционная. Высота установки фона от 110 см до 260 см. Предназначена для работы с легкими фонами.