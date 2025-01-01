images
Manfrotto 269HDBU стойка для оборудования

Manfrotto 269HDBU стойка для оборудования

Manfrotto
Артикул: OLE-0622

Manfrotto 269HDBU – высокая шестисекционная алюминиевая стойка для установки осветительного оборудования весом до 10 кг. Оснащена одной выравнивающей ножкой. Высота варьируется от 190 до 730 см. Вес, кг – 10. Диаметр основания, см – 174.

Описание

Технические характеристики:
  • максимальная высота, см – 730
  • минимальная высота, см – 190
  • длина в сложенном виде, см – 173
  • диаметр основания, см – 174
  • максимальная нагрузка, кг – 10
  • материал – черный алюминий
  • вес, кг – 10
  • выравнивающая ножка, шт. – 1
  • диаметр трубы колонны, мм – 50, 45, 40, 35, 30, 25
  • количество подъемников стойки – 5 
  • диаметр ноги стойки, мм – 30
  • рекомендуемые колеса – 103, 104, 104G

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Kupo KCP101CB MAX ARM w/Camera Bracket кронштейн с держателем для камеры
Kupo KCP101CB MAX ARM w/Camera Bracket кронштейн с держателем для камеры
Арт. NVF-5544
Kupo KCP101CB MAX ARM w/Camera Bracket кронштейн с держателем для камеры
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Kupo KCP101CB MAX ARM  w/Camera Bracket – кронштейн с держателем  в первую очередь предназначен для крепления фотоаппаратов и видеокамер. Его функциональный манипулятор способен поворачиваться на 90 градусов, а шарниры имеют угол поворота 360 градусов.

14 060 ₽
В корзину

Видео

Фронт- и бэк-фокус. Как проверить и чем исправить?
Фронт- и бэк-фокус. Как проверить и чем исправить?
Elinchrom Beauty dish
Elinchrom Beauty dish
Амира Фриц
Амира Фриц
Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера