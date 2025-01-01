images
Lumifor LT-2650-29AC стойка студийная с воздушным амортизатором 2650 мм

Lumifor LT-2650-29AC стойка студийная с воздушным амортизатором 2650 мм

Lumifor
Артикул: NVF-5785

Lumifor LT-2650-29AC – стойка студийная с воздушным амортизатором, предназначена для установки студийного осветителя общим весом не более 5 кг на адаптер 5/8” (16 мм). Стойка совместима с колесами Lumifor LWL-22.

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 265
  • минимальная рабочая высота, см – 77
  • размер в сложенном виде, см – 78,5
  • количество секций – 4
  • диаметр секций, мм – 19-29
  • диаметр ножек, мм – 22
  • вес нетто, кг – 1,43

