Lumifor LT-2650-29AC стойка студийная с воздушным амортизатором 2650 мм

Артикул: NVF-5785

Lumifor LT-2650-29AC – стойка студийная с воздушным амортизатором, предназначена для установки студийного осветителя общим весом не более 5 кг на адаптер 5/8” (16 мм). Стойка совместима с колесами Lumifor LWL-22.