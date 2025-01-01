images
Lumifor LT-2300-25AC стойка студийная с воздушным амортизатором 2300 мм
Lumifor
Артикул: NVF-6356

Lumifor LT-2300-25AC – стойка студийная с воздушным амортизатором. Предназначена для установки студийного осветителя общим весом не более 5 кг на адаптер 5/8" (16 мм).

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 230 
  • минимальная рабочая высота, см – 69,5 
  • размер в сложенном виде, см – 70 
  • вес, кг – 1,13 
  • диаметр секций, мм – 16-25
  • количество секций – 4 
  • диаметр ножек, мм – 19

