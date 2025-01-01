Lumifor LT-2300-25AC стойка студийная с воздушным амортизатором 2300 мм

Grifon SB-80120 – софтбокс для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт.
Размер 80х120 см. Байонет Bowens.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LT-2300-25AC – стойка студийная с воздушным амортизатором. Предназначена для установки студийного осветителя общим весом не более 5 кг на адаптер 5/8" (16 мм).
Характеристики:
Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 80120 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-80120 80х120 см.
Grifon TL-5 - патрон для установки на стойку или штатив. Имеет пять цоколей на E27 под энергосберегающие или галогенные лампы. Патрон оснащен кольцом для крепления квадро-, окто и стрипбоксов любых производителей. На задней панели имеется управление группами источников света, можно задействовать одну, две, три, четыре и все пять ламп одновременно.
Комплектуется сетевым шнуром 2,7 м.
Grifon RT-04 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и вспышек системы Sony.
Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).
Grifon F6-155W – лампа энергосберегающая Е27/155 Вт для комплектов и наборов. Цветовая температура 5500К.
Falcon Eyes RBH-2258 – держатель оснащен поворотной муфтой, которая позволяет устанавливать его на стойки, распорки и другие трубы диаметрами 19, 22, 25 и 28 мм.
Держатель настраивается от 63 до 168 см для модели RBH-2566 и от 56 до 148 см для модели RBH-2258. Идеально подходит для крепления отражателей и складных фонов под любым углом. Внимание! Стойка и отражатель приобретаются отдельно. Вес - 0,8 кг.
Fotokvant RAC-BHC1 (1210) - комплект, состоящий из пары кронштейнов для крепления фона на стену или потолок.
Используется вместе с гантелями Fotokvant RAC-BR. Длина крюка - 13 см. Материал изготовления - сталь.
