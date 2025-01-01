images
GreenBean Titan 300 стойка

GreenBean Titan 300 стойка

GreenBean
Артикул: OLE-0557

GreenBean Titan 300 – стальная трехсекционная стойка с пружинным амортизатором для установки студийного оборудования весом до 12 кг. Имеет стандартное крепление головки 5/8 дюйма и Junior (1 1/8 дюйма), вес 9,7 кг. Высота варьируется от 140 до 310 см. Имеет металлические винтовые зажимы.

Описание

Технические характеристики:
  • максимальная высота, см – 310
  • минимальная высота, см – 140
  • размах треноги, см – 104
  • максимальная нагрузка, кг – 12
  • количество секций – 3
  • диаметр секций, мм – 30/35/40
  • диаметр секций ножек, мм – 25х25
  • крепежный адаптер, дюйм:
    • 5/8 (16 мм, «папа») 
    • 1 1/8 (28 мм, Junior, «мама»)
  • зажимы-фиксаторы – винтовые
  • материал стойки – сталь, алюминий
  • материал фиксаторов – сталь, алюминий, ABS-пластик 
  • амортизатор – пружинный
  • вес стойки, кг – 9,7

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Manfrotto 007BUAC стойка для оборудования
Арт. OLE-0620
Manfrotto 007BUAC стойка для оборудования
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 007BUAC – трехсекционная алюминиевая стойка с воздушной амортизацией для установки осветительных приборов весом до 12 кг. Оснащена одной выравнивающей ножкой. Высота варьируется от 124 до 315 см. Вес 3 кг.

49 790 ₽
В корзину

Видео

Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Видеообзор &quot;Идеальный комплект света для бьюти-блогера QZSD V5T&quot;
Видеообзор "Идеальный комплект света для бьюти-блогера QZSD V5T"
Как выбирать вспышку-2. Обзор девяти вспышек YongNuo
Как выбирать вспышку-2. Обзор девяти вспышек YongNuo
Работа стедикама Golle Micro с экшен-камерой
Работа стедикама Golle Micro с экшен-камерой
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера