GreenBean Titan 300 стойка

Артикул: OLE-0557

GreenBean Titan 300 – стальная трехсекционная стойка с пружинным амортизатором для установки студийного оборудования весом до 12 кг. Имеет стандартное крепление головки 5/8 дюйма и Junior (1 1/8 дюйма), вес 9,7 кг. Высота варьируется от 140 до 310 см. Имеет металлические винтовые зажимы.