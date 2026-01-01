Godox LA-300 стойка с амортизатором

Характеристики:
- Максимальная высота: 300 см
- Высота в сложенном виде: 88 см
- Количество сегментов: 4
- Амортизатор: воздушный
- Материал: алюминий
- Стоечный палец 5/8″ - винт 3/8″
Москва
Малая Семеновская 3с6
Стойка Godox LA-300 с амортизатором с воздушным амортизатором, максимальной высотой 3 метра.
Характеристики:
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Godox X3Pro N пульт-радиосинхронизатор для Nikon. Радиосинхронизатор с функцией ДУ для Nikon. Крупный сенсорный ЖК-дисплей с регулировкой яркости подсветки. Функция ТСМ. Подсветка автофокуса. Для синхронизации затвора фотокамеры с накамерными вспышками, аккумуляторными моноблоками, студийными вспышками и ретро-вспышками с функцией i-TTL. Совместим с системой беспроводной синхронизации Godox X. Питание от встроенного аккумулятора. Вес 103 г.
Набор из 3 фильтров RayLab UV, CPL, ND8, диаметр - 72 мм.
Набор из трех фильтров включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV, поляризационный CPL и нейтрально-серый ND8. Диаметр - 72 мм.