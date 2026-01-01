Godox LA-300 стойка с амортизатором

Арт. MTG-5727

до конца распродажи 14 ч

Godox X3Pro N пульт-радиосинхронизатор для Nikon. Радиосинхронизатор с функцией ДУ для Nikon. Крупный сенсорный ЖК-дисплей с регулировкой яркости подсветки. Функция ТСМ. Подсветка автофокуса. Для синхронизации затвора фотокамеры с накамерными вспышками, аккумуляторными моноблоками, студийными вспышками и ретро-вспышками с функцией i-TTL. Совместим с системой беспроводной синхронизации Godox X. Питание от встроенного аккумулятора. Вес 103 г.