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-10 %
Godox LA-300 стойка с амортизатором

Godox LA-300 стойка с амортизатором

Godox
Артикул: DAN-4232

Стойка Godox LA-300 с амортизатором с воздушным амортизатором, максимальной высотой 3 метра.


Описание

Характеристики:

  • Максимальная высота: 300 см
  • Высота в сложенном виде: 88 см
  • Количество сегментов: 4
  • Амортизатор: воздушный
  • Материал: алюминий
  • Стоечный палец 5/8″ - винт 3/8″

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