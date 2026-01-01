Falcon Eyes FlyStand 2400 стойка-тренога для фото- видеостудии
Falcon Eyes
Артикул: DAN-2245

Надежная и прочная алюминиевая стойка Falcon Eyes FlyStand 2400.

Стойка телескопическая, состоит из 4 секций. Максимальная высота 240 см, минимальная высота 77 см, нагрузка 4 кг, вес 1,76 кг, длина в сложенном виде 77 см.

Описание

Стойка подходит для разнообразного студийного и выездного оборудования.

Удобные ноги стойки с системой QuickMove и воздушные амортизаторы, установленные в каждой секции стойки, обеспечат комфортное и безопасное использование стойки.

На ножках стойки установлены резиновые наконечники, которые не повредят пол и обеспечат надежное сцепление c поверхностью.

Надежные винтовые зажимные фиксаторы секций стойки обеспечивают дополнительную гарантию устойчивости всей конструкции.

Технические характеристики:

  • максимальная высота, см - 240
  • минимальная высота, см - 77
  • длина в сложенном состоянии, см - 77
  • размах треноги, см - 70
  • максимальная нагрузка, кг - 4
  • количество секций - 4
  • амортизатор - воздушный
  • тип фиксаций секций - винтовые зажимы
  • диаметр секций, мм - 16х19х23х26
  • крепежный адаптер - 5/8" (винт 1/4")
  • материал секций и ножек - алюминиевый сплав
  • материал фиксаторов - алюминиевый сплав
  • материал рукояток - поликарбонат
  • материал крестовин - алюминиевый сплав
  • вес, кг - 1,76

Комплектация

  • Стойка-тренога Falcon Eyes FlyStand 2400 - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Grifon RT-16 радиосинхронизатор для Canon/Nikon (комплект)
Grifon RT-16 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек.

Передатчик устанавливается с помощью крепления на горячий башмак фотокамеры. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. По 4 каналам из 16 модель совместима с RT-04, которые продавались ранее. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).

Grifon SFUV-6060 софтбокс для накамерных фотовспышек 60х60 см
Grifon SFUV-6060 – модификатор света для накамерной вспышки, большая поверхность которого обеспечивает смягчение светового потока направленного действия.

Предназначен для фотографов, которые активно используют накамерные вспышки в качестве компактного студийного освещения для портретного и других жанров фотографии. При предметной съемке использование софтбокса обеспечивает высокую детализацию и проработанную фактуру объекта съемки. Портативный софтбокс легко и быстро складывается и не занимает много места, что особенно актуально при выездной фотосъемке. Вес - 1,2 кг.

Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 2. Пошаговая инструкция
Как контролировать свет в маленькой студии. Черные V-Flats
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
