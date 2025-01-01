images
Avenger A2018L C-Stand стойка для оборудования

Avenger A2018L C-Stand стойка для оборудования

Avenger
Артикул: OLE-0431

Avenger A2018L C-Stand – си-стенд (стойка) серебристого цвета для установки студийного оборудования весом до 8 кг.

Максимальная высота – 175 см, минимальная – 84. Длина в сложенном состоянии – 84 см. Вес – 4,3 кг. Диаметр основания – 95 см.

Описание

Технические характеристики:
  • максимальная высота, см – 175
  • минимальная высота, см – 84
  • длина в сложенном виде, см – 84
  • диаметр основания, см – 95
  • вес, кг – 4,3
  • материал – сталь
  • максимальная нагрузка, кг – 8

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Столик для предметной съемки обзор Grifon PTY 60
Столик для предметной съемки обзор Grifon PTY 60
Обзор Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов и операторов
Обзор Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов и операторов
Эрик Ким - калифорнийский мастер уличной фотографии
Эрик Ким - калифорнийский мастер уличной фотографии
7 идей для творческой фотосъемки
7 идей для творческой фотосъемки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера