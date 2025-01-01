images
Kupo
Артикул: DAN-0111

Kupo Pivoting boom arm clamp KCP-645 – шарнирный зажим, который используется для крепления стойки C-Stand на стрелу журавля. Вес: 0.9 кг, габариты: 27х15х12 см.

Описание

Kupo Pivoting boom arm clamp KCP-645 шарнирный зажим для кронштейна-журавля

