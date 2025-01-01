KUPO KSD-77 77LBS Sand Bag (Empty) мешок для песка 35 кг (без наполнителя)

Артикул: OLE-2133

Мешок изготовлен из прочного нейлона Cordura 1000D с пластиковыми вкладышами, предотвращающими попадание воды. Используется в качестве противовеса на ножке стойки или стреле журавля. Оснащен тройной застежкой-липучкой, прочной ручкой, пряжками с лестничным замком для удобства эксплуатации. Поставляется без наполнителя.

