Kupo KP-M1527BD Kupole автопол 150-270 см

Кронштейн Х-образной конструкции для установки небольших и средних источников света на подвесном потолке. Оснащен стандартным студийным пальцем 16 мм.
Kupo KP-M1527BD Kupole - алюминиевая телескопическая штанга длиной до 270 см.
Вертикальная опора разработана специально для создания достаточно крепкой конструкции для крепления фона. Автопол в собранном виде - 150 см. Изготовлен из алюминия. Нагрузка - от 12 до 24 кг. Вес - 2,45 кг.
Kupo KP-M1527BD Kupole - универсальная портативная автоматическая штанга, идеально подходящая для мобильных или студийных фотографов. Уникальная система расширения с пружинной блокировкой Kupo блокирует Kupole между потолком и полом или двумя стенами, обеспечивая быстрый и непостоянный вариант монтажа, занимающий площадь чуть более 75 мм на каждом конце.
Kupole очень удобен, когда нужно установить фон на месте или установить источники света там, где у вас ограниченное пространство. Модель выполнена в черном цвете, сводит к минимуму количество отражений, отбрасываемых на объект, позволяет уделять больше времени на съемку и меньше времени на редактирование.
Kupo KP-M1527BD Kupole можно использовать в сочетании с широким выбором аксессуаров Kupo, таких, как Background Baby Hook, Background Paper Drive Set, Convi Clamp, Super Visers и т.д.
Установка выполняется быстро и легко, благодаря уникальной откидной ручке Kupole. Это означает, что не нужно носить с собой дополнительные инструменты для настройки. Подпружиненные подушки в верхней и нижней части Kupole обеспечивают надежное сцепление с монтажной поверхностью. Kupole не оставляет грязных следов на стенах, полу или потолке.
Характеристики:
