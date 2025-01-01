images
Kupo KCP240 40" extension grip arm silver удлинительный кронштейн 40 дюймов

Kupo KCP240 40” extension grip arm silver удлинительный кронштейн 40 дюймов

Kupo
Артикул: OLE-1453

KUPO 40" extension grip arm silver – кронштейн длиной 40 дюймов (1085 мм) в комплекте с зажимом.

Цвет – серебристый.

Описание

Kupo KCP240 40” extension grip arm silver удлинительный кронштейн 40 дюймов

