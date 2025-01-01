Kupo KCP240 40” extension grip arm silver удлинительный кронштейн 40 дюймов

Арт. NVF-8514

Chris James Cosmetic Highlight 188 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.

Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22х7,62. Цена указана за один погонный метр. Цвет – желто-соломенный. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.