Kupo KCP240 40” extension grip arm silver удлинительный кронштейн 40 дюймов

Клипса Falcon Eyes SH-17M с шаровой головкой.
Винт 1/4 дюйма позволяет крепить фотоаппараты и аксессуары весом до 0,5 кг. Вес держателя - 0,35 кг.
KUPO 40” extension grip arm silver – кронштейн длиной 40 дюймов (1085 мм) в комплекте с зажимом.
Цвет – серебристый.
Kupo KCP-640M Steel Baby Boom – телескопическая стальная штанга-журавль. Размер от 118 см до 240 см, вес 3,79 кг. Нагрузка при максимальном выдвижении – до 5 кг.
Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм). Цвет серебро. Предназначен для использования со стойками серии Century.
Фолиевый фильтр Quarter C.T. Blue 203 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 69,3%. Преобразует 3200К в 3600K. Цена указана за один погонный метр.
Fotokvant FLH-11 – винт-переходник 3/8 дюйма и 3/8 дюйма.
Предназначен для всех видов преспособлений с резьбовым отверстием 3/8" на 3/8". Аксессуар незаменим для стробистов.
Fotokvant FLX-01 – металлическая гибкая штанга, имеет на концах наконечники типа мама с резьбой 1/4". Длина, см – 27. Вес, г – 120.
Chris James Cosmetic Highlight 188 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22х7,62. Цена указана за один погонный метр. Цвет – желто-соломенный. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.
