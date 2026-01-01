Kupo 13,2 LB/6KG Sand Bag мешок для песка

Артикул: OLE-0673

Kupo 13,2 LB/6KG Sand Bag – сумка-противовес для песка. Модель изготовлена из черного нейлона и имеет дизайн сумки. Такая конструкция позволяет использовать противовес непосредственно на журавле или поставить на ножки стойки. Мешок вмещает 6 кг песка, которые могут быть распределены по двум отсекам. На каждой из сторон имеется D-образное кольцо для крепления на крючке.