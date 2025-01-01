images
Phottix (87522) крепление холодный башмак для держателя Multi Boom

Phottix
Артикул: DAN-0271

Phottix (87522) – алюминиевое крепление холодный башмак для установки накамерной вспышки на держателе Multi Boom.

Описание

С этим товаром покупают

Falcon Eyes SP-4M8F переходник
Арт. NVF-1384
Falcon Eyes SP-4M8F переходник
Falcon Eyes SP-4M8F – переходник для установки осветительных голов на штативы с резьбой 3/8". Винт на 1/4" и гайка на 3/8".

Phottix 75295 BH-Mini держатель с шаровой головкой
Phottix 75295 BH-Mini держатель с шаровой головкой
Phottix 75295 BH-Mini держатель с шаровой головкой
Арт. NVF-2785
Phottix 75295 BH-Mini держатель с шаровой головкой
Phottix BH-Mini – предназначен для крепления различных аксессуаров на зеркальный фотоаппарат. Держатель выполнен из алюминия и имеет винт для установки фотоаксессуаров и крепление для горячего башмака. Максимальная нагрузка 1,5 кг. Вес 162 гр. Высота 98 мм, диаметр 32 мм. 

Fotokvant HB-04 Ballhead шаровая голова на горячий башмак до 2,5 кг
Fotokvant HB-04 Ballhead шаровая голова на горячий башмак до 2,5 кг
Fotokvant HB-04 Ballhead шаровая голова на горячий башмак до 2,5 кг
Арт. DAN-1491
Fotokvant HB-04 Ballhead шаровая голова на горячий башмак до 2,5 кг
Fotokvant HB-04 Ballhead - шаровая голова на горячий башмак. Максимальная нагрузка - 2,5 кг. Размер - 6,5x4x2,5 см.

Шаровая голова для установки осветительного оборудования на горячий башмак камеры. Позволяет устанавливать осветитель под нужным наклоном. Выдерживает большие нагрузки. Фиксируется за счет специального блокиратора. Резьбовое соединение 1/4". Изготовлена из алюминия.

Видео

Международный авиасалон МАКС-2021. Сравнительный тест QZSD Q120-Q90 и QZSD Q228 в полевых условиях
Международный авиасалон МАКС-2021. Сравнительный тест QZSD Q120-Q90 и QZSD Q228 в полевых условиях
Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Elinchrom Beauty dish
Elinchrom Beauty dish
Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
