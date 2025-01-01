Phottix (87522) крепление холодный башмак для держателя Multi Boom

Falcon Eyes SP-4M8F – переходник для установки осветительных голов на штативы с резьбой 3/8
Phottix (87522) – алюминиевое крепление холодный башмак для установки накамерной вспышки на держателе Multi Boom.
Phottix BH-Mini – предназначен для крепления различных аксессуаров на зеркальный фотоаппарат. Держатель выполнен из алюминия и имеет винт для установки фотоаксессуаров и крепление для горячего башмака. Максимальная нагрузка 1,5 кг. Вес 162 гр. Высота 98 мм, диаметр 32 мм.
Fotokvant HB-04 Ballhead - шаровая голова на горячий башмак. Максимальная нагрузка - 2,5 кг. Размер - 6,5x4x2,5 см.
Шаровая голова для установки осветительного оборудования на горячий башмак камеры. Позволяет устанавливать осветитель под нужным наклоном. Выдерживает большие нагрузки. Фиксируется за счет специального блокиратора. Резьбовое соединение 1/4". Изготовлена из алюминия.
