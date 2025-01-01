Phottix (87522) крепление холодный башмак для держателя Multi Boom

Арт. NVF-2785

Phottix BH-Mini – предназначен для крепления различных аксессуаров на зеркальный фотоаппарат. Держатель выполнен из алюминия и имеет винт для установки фотоаксессуаров и крепление для горячего башмака. Максимальная нагрузка 1,5 кг. Вес 162 гр. Высота 98 мм, диаметр 32 мм.