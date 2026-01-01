Grifon SH-Е крепление для вспышки

images
Grifon
Артикул: NVF-2315

Grifon SH-E Speedlite Holder – переходник для крепления накамерных вспышек на стойки для осветительных приборов.

Описание

