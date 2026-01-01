Manfrotto MKLOKLYP6 чехол для iPhone 6 в комплекте с объективами и LED-осветителем

Описание

Чехол произведен из поликарбоната и имеет гнездо для установки на штатив и крепления для светодиодного осветителя и сменных объективов.

В комплекте телеобъектив 3x позволяет делать фото на значительном расстоянии, «Рыбий глаз» (широкий угол 0,28x) создает полусферические изображения с углом охвата 180 градусов для достижения потрясающих эффектов.

Также в набор входит Manfrotto LED осветитель который обеспечивает угол освещения 60 град. и силу света в 225 люмен.

Все это способствует получению яркого фото при плохой освещенности.

Характеристики: