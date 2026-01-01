images
Manfrotto MKLOKLYP6 чехол для iPhone 6 в комплекте с объективами и LED-осветителем

Manfrotto MKLOKLYP6 – набор для Apple iPhone 6, в который входят чехол, комплект объективов, осветитель и крепление для установки на штатив.

Чехол произведен из поликарбоната и имеет гнездо для установки на штатив и крепления для светодиодного осветителя и сменных объективов. 

В комплекте телеобъектив 3x позволяет делать фото на значительном расстоянии, «Рыбий глаз» (широкий угол 0,28x) создает полусферические изображения с углом охвата 180 градусов для достижения потрясающих эффектов.

Также в набор входит Manfrotto LED осветитель который обеспечивает угол освещения 60 град. и силу света в 225 люмен.

Все это способствует получению яркого фото при плохой освещенности.

  • совместимость – iPhone 6
  • вес, г – 140

Вивьен Майер
Вивьен Майер
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть первая
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть первая
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
