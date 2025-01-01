images
KUPO KAB-61K Nesting Apple box set "6-in-1" комплект деревянных ящиков-подставок
Kupo
Артикул: MTG-1891

KUPO KAB-61K Nesting Apple box set "6-in-1" комплект деревянных подставок. Подставка Apple box - это один самых полезных аксессуаров на съёмочной площадке, используемый в качестве подставки для фурнитуры и стоек для осветительного оборудования, для выравнивания траектории тележки для камеры, а также из этих подставок можно сделать временное место, где можно посидеть, собрать из них лестницу или использовать как рабочий стол. Подставки Apple box от компании Kupo сделаны из высококачественной 8-ми слойной березовой фанеры.

Описание

Прорези с обеих сторон полноразмерной подставки позволяют закреплять ее с помощью ремня на платформе в качестве подставки под камеру или сиденья для оператора.

Плоская подставка оснащена по центру гнездом с резьбой 3/8"-16F, для крепления аксессуаров.

Набор из 4 подставок разной высоты:
«nesting pancake» («плоский») - 47,0 х 25,4 х 2,5 см, вес 2,0 кг
«nesting quarter» («четверть») - 47,0 х 25,4 х 5,0 см, вес 2,1 кг
«nesting half» («половина») - 47,0 х 25,4 х 10,0 см, вес 3,0 кг
«nesting full» («полный») - 50,8 х 30,5 х 20,3 см, вес 5,0 кг

Вес комплекта 12,1 кг

Ошибка

