KUPO KAB-015 Apple Box set набор деревянных ящиков-подставок для съемки

Артикул: MTG-1888

KUPO KAB-015 Apple Box set набор деревянных подставок. Подставка Apple box - это один самых полезных аксессуаров на съёмочной площадке, используемый в качестве подставки для фурнитуры и стоек для осветительного оборудования, для выравнивания траектории тележки для камеры, а также из этих подставок можно сделать временное место, где можно посидеть, собрать из них лестницу или использовать как рабочий стол. Подставки Apple box от компании Kupo сделаны из высококачественной 8-ми слойной березовой фанеры.