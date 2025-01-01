KUPO KAB-015 Apple Box set набор деревянных ящиков-подставок для съемки

Москва
KUPO KAB-015 Apple Box set набор деревянных подставок. Подставка Apple box - это один самых полезных аксессуаров на съёмочной площадке, используемый в качестве подставки для фурнитуры и стоек для осветительного оборудования, для выравнивания траектории тележки для камеры, а также из этих подставок можно сделать временное место, где можно посидеть, собрать из них лестницу или использовать как рабочий стол. Подставки Apple box от компании Kupo сделаны из высококачественной 8-ми слойной березовой фанеры.
Набор из 4 подставок разной высоты:
«pancake» («плоский») - 50,8 х 30,5 х 2,5 см, вес 1,7 кг
«quarter» («четверть») - 50,8 х 30,5 х 5,0 см, вес 2,1 кг
«half» («половина») - 50,8 х 30,5 х 10,0 см, вес 2,5 кг
«full» («полный») - 50,8 х 30,5 х 20,3 см, вес 3,3 кг
Вес набора 9,6 кг
