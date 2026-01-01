images
Manfrotto MKLOKLYP5S бампер для iPhone 5/5S в комплекте с объективами и LED-осветителем

Manfrotto
Manfrotto MKLOKLYP5S – набор для Apple iPhone 5/5S, в который входят бампер, комплект объективов, осветитель и крепление для установки на штатив.

Описание

Бампер произведен из поликарбоната и имеет гнездо для установки на штатив и крепления для светодиодного осветителя и сменных объективов. 

В комплекте «Портретный объектив» (телефото 1,5x) позволяет делать портретное фото без геометрических искажений, «Пейзаж объектив» (широкий угол 0,68x) используется для архитектурной, интерьерной и пейзажной съемки, «Рыбий глаз» (широкий угол 0,28x) создает полусферические изображения с углом охвата 180 градусов для достижения потрясающих эффектов.

Также в набор входит Manfrotto LED-осветитель, который обеспечивает угол освещения 60 град. и силу света в 225 люмен. Все это способствует получению яркого фото при плохой освещенности.

Характеристики:

  • совместимость – iPhone 5/5S
  • вес, г – 160

