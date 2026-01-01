Bowens VB-1515 держатель двух панелей Bowens LIME LITE MOSAIC

Временно нет в наличии

Комплект для соединения вместе двух панелей Mosaic. Внимание! Светодиодные панели Mosaic LED не входят в комплект. Вес - 1,57 кг.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter