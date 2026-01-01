images
Smartum C20 Clamp клипса

Smartum C20 Clamp клипса

Smartum
Артикул: OLE-0284

Smartum C20 Clamp – клипса-прищепка для крепления студийного оборудования, а также драпировки студийных фонов и цветных фильтров с адаптером для зонта.

Описание

Smartum C20 Clamp клипса

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Самоучитель по селфи
Самоучитель по селфи
Аббас
Аббас
Советы по позированию для пары на свадебной фотосессии
Советы по позированию для пары на свадебной фотосессии
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера