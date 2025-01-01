images
KUPO KCP-854 Mighty coupler w/28 mm spigot хомут со штифтом 9/8"
Kupo
Артикул: OLE-2118

Хомут-переходник сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061. Оснащен стандартным студийным пальцем 28 мм. Максимальная нагрузка 200 кг. Подходит для установки к подвесным системам на трубки больших диаметров.

Описание

Характеристики:

  • Диаметр захвата 51-60 мм
  • Крепление штифт 9/8" (28 мм)
  • Допустимая нагрузка 200 кг
  • Вес 0,99 кг

Как фотографировать прическу. Фотосъемка с Кристианом Хафом, оборудование Bowens
Видеообзор &quot;Универсальные студийные стойки Phottix Padat 300 и Phottix Saldo 280&quot;
Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна
